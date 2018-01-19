Калуга, 19 января, 2018, 19:55 — ИА Регнум. В здании Государственного архива Калужской области 19 января впервые открылась выставка «Моя личная история выборов: Избирательные права и участие граждан в голосованиях. 1918−2018 гг». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на выставке представлены документы и материалы из собрания Государственного архива и личной коллекции председателя территориальной участковой избирательной комиссии Октябрьского округа города Калуги Валерия Лугового.

Пресс-служба правительства Калужской области На выставке

По словам Лугового, патриотический просветительский проект «Моя личная история выборов» подготовлен к выборам президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. Выставка рассказывает о значимости института выборов в жизни российского общества, о работе по реализации избирательных прав граждан и их участии в голосованиях в различные периоды истории России на протяжении последнего столетия.

Пресс-служба правительства Калужской области На выставке

В представленных экспозициях — воспоминания избирателей, для которых участие в голосованиях всегда было важным событием в жизни и оставило заметный след в собственных биографиях. Вместе с личными историями калужан на выставке демонстрируются документы и материалы по подготовке к различным избирательным кампаниям: нормативно-правовые акты, регулировавшие проведение отечественных выборов и референдумов, приглашения на избирательные участки в день голосования, информационные плакаты, афишы и объявления, филателистическая продукция, значки и иные сувенирные материалы, программы организации культурно-массовой работы среди избирателей, избирательные бюллетени, документы по подведению итогов голосования, бланки депутатских удостоверений, сборники воспоминаний. Отдельный интерес представляют современные копии плакатов и приглашений на выборы 1920−1990 годов, выполненные в формах значков, открыток и календарей.

Пресс-служба правительства Калужской области На выставке

Экспонаты выставки представлены в хронологическом порядке, начиная с 1918 года, и охватывают различные периоды отечественной электоральной истории XX — начала XXI веков: от создания на заре образования СССР системы нового общественного управления, основанной на классовом подходе в целях «установления диктатуры городского и сельского пролетариата», возвращения в середине 1930-х годов к принципам всеобщности избирательного права, их модернизации конституционными актами 70-х-90-х годов XX века и до современного этапа развития избирательного права и избирательного процесса, начавшегося с принятием 12 декабря 1993 года Конституции Российской Федерации и соответствующего сегодня принятым международным стандартам и критериям свободных и справедливых выборов.

Пресс-служба правительства Калужской области На выставке

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на выборах президента Российской Федерации в 2018 году на территории Калужской области будут работать 729 избирательных участков, ещё три участка откроют в местах временного пребывания избирателей. По словам председателя облизбиркома Виктора Квасова, на нынешних выборах будут использованы комплексы обработки избирательных бюллетеней КОИБ — 2017, которые будут применены на 84 избирательных участках в Калуге, а также использование QR-кодов на протоколах. Кроме того, все территориальные избирательные комиссии будут оснащены камерами видеонаблюдения.