Улан-Удэ, 19 января, 2018, 19:30 — ИА Регнум. В целом состояние пострадавших в ходе ЧП в школе №5 города Улан-Удэ оценивается как удовлетворительное. Об этом сегодня, 19 января, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. Однако, по его словам, одна девочка находится в тяжёлом состоянии.

Больничная палата

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, Алексей Цыденов и министр здравоохранения региона Дамбинима Самбуев посетили в БСМП пострадавших.

«В целом состояние пострадавших удовлетворительное. Одна девочка в тяжёлом состоянии (ранее сообщалось о двоих пострадавших в тяжёлом состоянии — прим. ИА REGNUM ). Первое, что нужно — это оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Приняли решение, что вызываем специалистов из Санкт-Петербурга — микрохирургов. Нужно пришить девочке сильно пострадавший палец. Также вызываем для усиления микрохирургов из Москвы, сильная травма у другой девочки. Идут полностью согласованные мероприятия по лечению и восстановлению. Надеемся, что все выздоровят. Видеоселектор с привлечением лучших специалистов федерального уровня из Москвы подтвердил, что все меры приняты вовремя, тактика лечения выбрана верно», — прокомментировал глава Бурятии.

Напомним, 19 января девятиклассник устроил бойню в школе №5 в Улан-Удэ, расположенной в микрорайоне Сосновый Бор. Подросток напал с топором на семиклассников, а затем поджёг учебное помещение. По данным Следственного комитета РФ, ранения получили пятеро учеников и учитель. Нападавший задержан и госпитализирован после попытки суицида. В то же время в соцсетях распространилась информация о том, что в результате бойни пострадали семь человек.

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По словам Алексея Цыденова, в школах Бурятии будет усилена психологическая помощь:

«Тут нельзя сказать, что есть какие-то пробелы, это проблема системного характера, проблема общего здоровья общества. Мы будем усиливать психологическую помощь в школах. У нас недостаточно психологов в школах. Это одна из мер выявления нарастания напряжения у подростков и опасной среды».

Также руководитель региона подчеркнул, что будет ставиться вопрос охраны школы:

«Вопрос охраны школы мы будем ставить. У нас часть школ охраняется, часть нет. Но лучшая профилактика — это выявлять нарастающее напряжение. Охрана тоже нужна, но работа профилактическая более результативна. Мы завтра проводим комиссию по предупреждению правонарушений специально по этому поводу в расширенном составе — с участием глав районов. Будем разрабатывать комплекс мер».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по факту бойни в улан-удэнской школе передано в Главное следственное управление Следственного комитета России.

Между тем существует версия, что ЧП в Улан-Удэ может быть связано с поножовщиной в пермской школе, где 15 января двое подростков напали на учеников младших классов и сильно ранили учительницу. В результате ЧП были госпитализированы девять детей и педагог.

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Например, как предполагает сенатор Елена Мизулина, нападения на школы в Перми и Улан-Удэ могут быть целенаправленной акцией, организованной через социальные сети.

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