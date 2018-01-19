Санкт-Петербург, 19 января, 2018, 19:28 — ИА Регнум. В целях безопасности школьников, учителей и сотрудников все петербургские школы в ближайшем будущем будут оснащены рамками металлоискателей, турникетами и другими техническими средствами, которые должны предотвратить инциденты, подобные случившимся в Перми и Улан-Удэ. Об этом сегодня, 19 января, сообщила журналистам председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга Жанна Воробьева.

Александра Майер ИА REGNUM

По словам Воробьевой, которые цитирует ТАСС, «во всех образовательных учреждениях в ближайшие годы появятся технические средства, способные обнаружить металлические предметы».

Сейчас металлоискатели есть в 156 петербургских школах — они появились там в период проведения ЕГЭ. Также в 120 школах есть турникеты. Всего же в Петербурге работают 683 школы и 1197 детских садов. Несмотря на планы по установке рамок металлодетекторов, в школах останутся физическая охрана, тревожные кнопки и видеонаблюдение.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Смольного, все образовательные учреждения города обеспечены физической охраной — сотрудниками ЧОП либо вахтерами, сторожами и иными штатными сотрудниками, а также техническими средствами. Установлены ограждения вокруг школ и детских садов. Системами видеонаблюдения оснащено 1320 образовательных организаций, в том числе 85% школ Петербурга. Кнопки тревожной сигнализации выведены в Управление вневедомственной охраны Росгвардии.

Вице-губернатор Владимир Кириллов провел 19 января выборочную проверку образовательных учреждений Санкт-Петербурга на предмет исполнения ими постановления правительства РФ, регламентирующего требования к антитеррористической защищенности объектов образования. Однако главный акцент нужно сделать на усилении воспитательной работы со школьниками, уверен Кириллов.

Он призвал родителей внимательно относиться к своим детям, общаться с ними, и следить, с каким настроением они уходят в школу и возвращаются из нее.

«Если родитель чувствует, что что-то не так, то он должен своевременно проинформировать классного руководителя и принять совместное решение о необходимости подключения психолога и ответственного сотрудника по воспитательной работе для решения возникшей проблемы», — отметил вице-губернатор.

Читайте также: Нанимать профессионалов, соблюдать правила: эксперты о пермской трагедии

Напомним, после нападения на школу в Перми петербургском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности ИА REGNUM сообщили, что если расследование покажет, что это были не действия одиночек и не единичное локальное происшествие, а следствие каких-то системных проблем, то все необходимые меры по усилению безопасности в школах будут приняты.

Около половины петербургских школ охраняются частными охранными предприятиями, остальные — теми охранниками, которых нанимают сами школы, рассказал агентствуруководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. По его мнению, школы при проведении тендеров на услуги охраны больше ориентируются на запрашиваемую стоимость работ, а не на опыт и квалификацию охранников.

Читайте также: Роскомнадзор начнет блокировать группы в соцсетях, призывающие к насилию

Напомним, утром 19 января в одной из школ Улан-Удэ девятиклассник напал на учительницу и учеников седьмого класса, а также поджёг класс. В результате инцидента пострадали пятеро человек. Нападавшего задержали и госпитализировали после попытки суицида.

Ранее, 15 января, в Перми двое старшеклассников напали на учителя и учеников и нанесли им ранения. В результате пострадали 15 человек. Нападавших задержали, один из них находится в больнице.

Читайте также: Нападения в школах «свяжут» и используют против России?