Москва, 19 января, 2018, 18:59 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков напомнил, что российский лидер Владимир Путин много лет подряд участвует в крещенских купаниях в проруби.

Kremlin.ru Владимир Путин поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер

«Я хочу ещё раз повторить: это его не первый такой опыт. В целом он ежегодно это делает уже на протяжении многих лет», — сказал Песков журналистам сегодня, 19 января.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Владимир Путин посетил мужской монастырь Нило-Столбенскую пустынь, который расположен на берегу озера Селигер в Тверской области. Там глава государства принял участие в праздничных купаниях на озере Селигер.