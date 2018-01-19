Киев, 19 января, 2018, 18:52 — ИА Регнум. В Верховной раде Украины зарегистрировано постановление об отмене принятого ранее проекта закона о «реинтеграции» Донбасса, сообщается на официальном сайте украинского парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада

Как следует из размещённого документа, авторами инициативы об отмене результатов голосования выступили депутаты от «Оппозиционного блока» Юрий Бойко, Александр Вилкул и Михаил Папиев.

Теперь принятый законопроект не может быть подписан спикером Верховной рады Андреем Парубием и передан на подпись президенту Украины Петру Порошенко до рассмотрения проекта постановления.

С учётом того, что Верховная рада ушла на каникулы, это произойдёт не ранее 6 февраля, когда начнётся новая сессия парламента.

Напомним, Верховная рада 18 января приняла в окончательном чтении проект закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

В документе Россия объявляется «государством-агрессором», при этом «временно оккупированными территориями» признаются «части территории Украины, в пределах которых вооружённые формирования и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют общий контроль».

Ожидалось, что Андрей Парубий в течение трёх дней подпишет законопроект и передаст его на подпись Петру Порошенко.

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