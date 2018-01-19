Саратов, 19 января, 2018, 18:52 — ИА Регнум. Санкционная политика выдавливания России с мировых рынков ударила по Западу, следует создавать новые производства и новые рабочие места по переработке и выращиванию новой продукции и открывать для себя новые рынки сбыта. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на межрайонном совещании депутатов с участием региональных министров.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горячая пора

«Факт введения санкций в отношении нашей страны — он недружественный. В основе этих решений лежит попытка выдавить нас с рынков, особенно с европейского», — заявил Володин.

Это недружественно со стороны США по отношению к их партнерам в Европе, когда они выбирают российские компании, которые поставляют, например, газ и нефть по более низкой цене, но вместо этого им предлагают более дорогой сланцевый газ, отметил спикер Госдумы, указав на то, что это такие действия снижают возможности экономики Европы.

«Экономика Европы терпит убытки от санкций, которые объявлены в отношении России: сокращаются производства, рабочие места, понятно, что они должны компенсировать разницу и подпитывать свое производство», — сказал Володин, подчеркнув, что в том же сельском хозяйстве они были вынуждены свернуть многие проекты, потому что Россия была их устойчивым рынком сбыта.

«Исходя из этой ситуации, нам нужно делать всё как можно быстрее, создавая новые производства и новые рабочие места по переработке и выращиванию новой продукции и открывать для себя новые рынки сбыта», — заявил спикер Госдумы.

Володин отметил рост сельского хозяйства.

«Мы с вами по сельскому хозяйству существенно приросли, даже если сравнивать с Советским Союзом, 45 млн тонн зерна ушло на экспорт — это огромная цифра, но при этом мы себя зерном обеспечили, и для Саратовской области это тоже новые рынки сбыта», — сказал он.

Отечественные сельхозпроизводители справились с задачей необходимости роста объемов своих производств, и это дает большой прирост экономики, подчеркнул спикер Госдумы.