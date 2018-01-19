Екатеринбург, 19 января, 2018, 18:51 — ИА Регнум. Двух жителей Екатеринбурга осудили за попытку продать изумруд стоимостью 2,2 миллиона рублей. Как сообщают «Ведомости Урал», в сентябре 2016 г. злоумышленники пытались продать в кафе восточной кухни природный изумруд массой 1 226 граммов, стоимостью свыше 2,2 миллиона рублей. Покупателем оказался сотрудник УФСБ России по Свердловской области и мужчин задержали.

Géry Parent Изумруд

Суд признал их виновными в незаконном обороте природных камней, совершенный группой лиц по предварительному сговору, и назначил наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима на два и два с половиной года. Откуда у преступников взялся дорогостоящий изумруд, неизвестно.