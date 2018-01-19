В Сомали проведена спецоперация против боевиков «Аш-Шабаб» *
Могадишо, 19 января, 2018, 18:47 — ИА Регнум. Коммандос США и военные Сомали провели совместную спецоперацию против группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 19 января передает агентство Associated Press.
В ходе ночного рейда с 18 на 19 января военные атаковали тренировочный лагерь исламистов в деревне Джамео в провинции Средняя Шабелле (Шабелле-Дехе).
Сообщается, что в ходе операции военные уничтожили четверых боевиков «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и освободили удерживаемых в лагере детей. Число освобожденных детей не раскрывается.
Использование детей в качестве смертников и боевиков является распространенной практикой сомалийских исламистов из «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических организаций.
Радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведет войну с правительством Сомали с 2006 года. В течение ряда лет группировка удерживала значительные территории, однако к 2014 году большая часть страны перешла под контроль правительства.
Несмотря на военные успехи правительственных войск, поддерживаемых США, группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор остается главной угрозой безопасности Сомали.
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