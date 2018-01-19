Орел, 19 января, 2018, 18:33 — ИА Регнум. Глава Следственного управления Следственного комитета Орловской области посетит деревню Севрюково Мценского района, чтобы проверить, как выживают в глубинке 12 стариков.

Старость

Проверку следственные органы начали после того, как на портале «Мир новостей» появилась публикация о жителях орловской деревни.

В деревне, пишет издание, — 12 жителей: 11 женщин и один мужчина, всем по 70—80 лет. Мужчина после инсульта парализован. Деревня находится на расстоянии пяти километров от трассы, причем дороги дальше нет — нужно идти пешком через поле.

«Раньше большая была деревня. Совхоз огромный! Семьсот голов скота. Дорогу отсыпали, работал магазин. Потом скот порезали, совхоз разорился. Все уехали, остались одни старики», — говорит жительница деревни Нина Илюхина.

«Скорая к нам не приезжает. Говорит — доедем только до трассы, дальше сами ползите, как хотите. Кому плохо станет, приходим друг к другу, чтобы одной не помереть», — говорит Нина Илюхина.

Сегодня на то, чтобы дойти до магазина или аптеки, жителям деревни нужно потратить весь день: сначала дойти до дороги, а потом еще ехать на автобусе за 35 километров. Два раза в неделю сюда приходит соцработник, приносит хлеб.

Даже хоронить деревенским своих приходится самим: для этого, рассказали они журналистам, используют корыто: «Кладем в него умершего, впрягаемся всей деревней и тащим на кладбище потихоньку».

"Недавно приезжали к нам газовики: давайте по миллиону, будет вам газ! Мы говорим: вы с ума сошли? У нас тут пенсия 10 тысяч!» — возмущаются местные жители.

«На старости лет живем хуже, чем в концлагере. Хотелось бы апельсинчик, лимончик — ничего нет! У меня болит спина, желудок — лекарств нет», — рассказывает Нина Илюхина.

Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области отреагировал на публикацию в тот же день. Судя по пресс-релизу, опубликованному на сайте правительства, жители деревни своей жизнью должны быть довольны

«К деревне Севрюково, расположенной на территории Мценского района, ведут две подъездные дороги. Одна проходима для транспорта с повышенным дорожным просветом, вторая проходима для любого транспорта. В населенном пункте проживают 7 граждан, 4 из которых пожилого возраста. Они получают социальные услуги в отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов бюджетного учреждения Орловской области «Центр социального обслуживания населения Мценского района». Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов предоставляются гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании в форме социального обслуживания на дому. В соответствии с приказом Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области от 5 мая 2015 года № 114 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому» социальные услуги предоставляются в соответствии с индивидуальной потребностью получателя социальных услуг, но не более 8 раз в месяц».

Более того, говорится в сообщении, 16 января в деревню приезжали представители Мценской районной больницы.

«В ходе беседы с жителями деревни Севрюково претензий к оказанию медицинской помощи высказано не было. В деревне проживает один человек, перенесший инсульт. Бригада скорой медицинской помощи к нему выезжает. Доврачебная медицинская помощь жителям деревни оказывается фельдшером Черемошонского ФАПа, расположенного на расстояния менее 1,5 км».

Тем временем доследственную проверку в связи с информацией о нарушении прав жителей деревни уже начало Следственное управление СКР по региону.

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации. Следствием будет дана объективная оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления. Руководителем следственного управления запланирован выезд на место событий, проведение доследственной проверки находится на его личном контроле. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».