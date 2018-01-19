Нижний Новгород, 19 января, 2018, 18:25 — ИА Регнум. В бассейне лагеря «Лазурный» в Выксунском районе Нижегородской области днем 18 января утонул 13-летний подросток. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

В бассейне

По предварительным данным, днем в бассейне лагеря подростки занимались плаванием под руководством инструктора. Всего в группе было 20 человек. В какой-то момент инструктор заметил, что один из детей лежит на дне бассейна.

Подростка подняли на поверхность, провели реанимационные мероприятия. Также на место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Но подростка не спасли, врачи констатировали смерть.

В настоящее время на месте работают следователи, в частности ведется опрос очевидцев и выемка необходимой документации.

«В ходе проверки следователи СК дадут юридическую оценку действиям сотрудников детского учреждения, допустивших смерть ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, 19 января на место происшествия выехала комиссия минобразования Нижегородской области, сообщает НИА «Нижний Новгород». Руководство лагеря оказывает правоохранительным органам содействие по всем вопросам.