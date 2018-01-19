Владимир, 19 января, 2018, 18:17 — ИА Регнум. Министерство энергетики РФ объявило конкурс на право стать гарантирующим поставщиком на территории Владимирской области. Как говорится в опубликованном на сайте министерства документе, компания, признанная победителем, должна будет отдать кредиторам почти 529,6 млн рублей.

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Конкурс был объявлен 18 января. Заявки принимаются до 26 января, а компания-победитель будет названа уже 27 марта.

Как сообщила газета «Коммерсантъ», предыдущий гарантирующий поставщик электроэнергии во Владимирской области — «Владимирэнергосбыт» — накопил долг в 1,3 млрд рублей. Из-за этого компания и потеряла статус.

«Участник конкурса должен взять на себя обязательство выкупить у кредиторов предыдущего ГП «Владимирэнергосбыт» право требования долга за долю от общей задолженности: по правилам в каждом новом конкурсе уровень долга снижается, побеждает тот, кто погашает наибольший процент задолженности», — сообщило издание.

ИА REGNUM напоминает, что с лета 2017 года функции гарантирующего поставщика электроэнергии в регионе выполняет филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Владимирэнерго». Именно тогда «Владимирэнергосбыт», который связан с семьей владимирских опальных предпринимателей Филипповых, был лишен полномочий.

Этого решения в течение долгого времени добивалась губернатор региона Светлана Орлова, которая, по мнению экспертов, видит в Филипповых своих главных врагов в регионе. Светлана Орлова еще в 2016 году направляла Дмитрию Медведеву письмо, в котором просила принять меры.

«В настоящее время показатели финансовой устойчивости ПАО «Владимирэнергосбыт» в 2,5 раза ниже рекомендуемого значения. С начала года закредитованность компании возросла в 1,3 раза. По сути, при снижении лимитов кредитования банкротство основного гарантирующего поставщика области неизбежно», — говорилось в письме.

После решение в пользу главы региона все-таки было принято. Сообщалось, что причина лишения «Владимирэнергосбыта» статуса ГП — задолженность по оплате за ресурс на оптовом рынке (примерно 1 млрд рублей).

Конкурс проводится уже второй раз. В октябре 2017 года ни одна компания не подала заявку.