Калуга, 19 января, 2018, 18:09 — ИА Регнум. Сегодня, 19 января, в Калуге прошли публичные слушания по рассмотрению проекта стратегии развития города до 2030 года. В слушаниях приняли участие депутаты Городской думы, руководители подразделений Городской управы, представители общественных организаций, активисты территориальных общин и жители Калуги.

Пресс-служба городской думы Калуги Публичные слушания по рассмотрению проекта стратегии развития Калуги до 2030 года

Стратегия социально-экономического развития Калуги разработана в рамках Стратегий развития Российской Федерации и Калужской области. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, при выборе основного направления развития города рассматривались три сценария: консервативный, инновационный и целевой (форсированный). Предпочтение, так же, как и на региональном уровне, было отдано инновационному сценарию, предусматривающему модернизацию предприятий, диверсификацию экономики города, создание условий для развития человеческого потенциала, рост инвестиционной привлекательности и развитие туристической инфраструктуры.

Данный сценарий базируется на совместной деятельности науки и производства на основе внедрения высоких технологий в промышленность, в том числе в малый бизнес и инфраструктуру города в долгосрочной перспективе. Сценарий предусматривает пространственную организацию и комплексное развитие территории города, формирование и успешное функционирование научно-производственных кластеров, высокую инновационную активность.

Реализацию стратегии планируется разделить на три этапа. Первый этап (2018−2020 годы) — создание условий для перехода к инновационному сценарию развития, развитие инфраструктуры поддержки инновационной деятельности, формирование системы кадрового обеспечения инновационной сферы. Второй этап (2021−2025 годы) — капитализация инноваций, устойчивое развитие на основе диверсифицированной экономики. Третий этап (2026−2030 годы) — закрепление конкурентных преимуществ инновационного развития.

Приоритет получит метод комплексного развития территории, увязывающий в единую систему развитие производства, создание новых рабочих мест, развитие транспортной и социальной инфраструктуры, экологические проекты. При этом городские программы будут осуществляться с учетом аналогичных программ областного масштаба.

«Стратегия развития Калуги до 2030 года является ключевым документом, определяющим основные направления социально-экономического развития областного центра, — подчеркнул глава городского самоуправления Александр Иванов. — Проект стратегии был предварительно рассмотрен на заседании Городской думы, на нас интересует также мнение жителей города по данному вопросу, которое калужане и высказали в ходе публичных слушаний. Заинтересованные жители приняли участие в слушаниях, активно обсуждали проект, задавали вопросы и вносили свои предложения».

Проект стратегии развития Калуги был одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к утверждению Городской думой.