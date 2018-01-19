Нижний Новгород, 19 января, 2018, 18:09 — ИА Регнум. В рамках первого рабочего совещания на посту главы Нижнего Новгорода Владимир Панов обозначил перечень первоочередных действий. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации нижегородской столицы.

Prusakova90 Владимир Панов

«Я хотел бы предложить некие базовые подходы к управлению городом. Оценка работы будет осуществляться исходя из тех задач, которые я ставлю, и результатов, которые вы будете демонстрировать. В фундаменте наших с вами взаимоотношений я вижу только два параметра: компетенции и результаты. Никаких других параметров больше быть не может», — подчеркнул Панов.

При этом он добавил, что в первую очередь намерен изменить организационную структуру администрации города.

«Сразу подчеркну, что это делается для повышения эффективности и максимальной прозрачности нашей с вами деятельности. Работа над организационной структурой будет открыта и для депутатов, и для вас. Новую структуру мы будем обсуждать совместно. Я открыт для каждого. Если у вас есть предложения, как улучшить работу администрации города, абсолютно спокойно записывайтесь и приходите ко мне на прием», — пригласил глава Нижнего Новгорода.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, до Панова главой города являлась Елизавета Солонченко, которая теперь исполняет полномочия председателя городской думы.

Читайте также: Ожидаемый результат: единым главой Нижнего Новгорода стал Панов

17 января парламент Нижнего Новгорода поддержал кандидатуру Панова большинством голосов. Однако еще утром, перед началом голосования, в статусе кандидата на пост главы города Панов подал заявление о сложении полномочий депутата Государственной думы РФ.

Госдума приняла заявление Панова 19 января.

Читайте также: Врио Нижегородской области назначил первого из своих заместителей

Ранее об изменении структуры областного правительства заявил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. Согласно распоряжению, подписанному главой области, новая структура правительства предполагает наличие вице-губернатора и семи заместителей главы региона.