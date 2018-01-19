Ташкент, 19 января, 2018, 17:51 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева обсудили перспективы сотрудничества и актуальные проекты, сообщили 19 января в пресс-службе главы государства.

Gov.uz Встреча Шавката Мирзиёева с главным исполнительным директором Всемирного банка Кристалиной Георгиевой

Встреча с делегацией Всемирного банка состоялась 18 января. В ходе переговоров было отмечено, что банк готов существенно нарастить своё присутствие в республике.

«Мы верим в серьезность реформ в стране и готовы их поддерживать… Я искренне желаю Узбекистану быть среди ведущих государств мира», — сказала Георгиева.

Главный исполнительный директор назвала Мирзиёева серьезным человеком, который обладает политической волей для преобразования государства и видит путь его развития.

Георгиева добавила, что, выбрав путь либерализации экономики, Узбекистан пошел по правильному пути. В этом случае, по её мнению, открываются большие возможности для бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря 2017 года Мирзиёев и глава Всемирного банка Джим Ён Ким обсудили совместные проекты, реализуемые в Узбекистане. Всего реализуются 27 проектов, на которые банк выделил $ 3 млрд.