Багдад, 19 января, 2018, 17:51 — ИА Регнум. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил, что за три года войны против террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке беженцами стали 1,3 млн иракских детей, 19 января сообщает агентство Reuters.

Ирак

Согласно отчету ЮНИСЕФ, несовершеннолетние составляют половину от 2,6 млн беженцев от войны в Ираке с 2014 года. Кроме того, миллионы детей на территории Ирака после войны голодают.

«По нашей информации, в результате конфликта, бедности и отсутствия инвестиций на протяжении многих лет… в Ираке сейчас остро нуждаются в продовольствии четыре миллиона детей», — сообщил Питер Хокинс, представитель ЮНИСЕФ в Ираке.

Кроме того, несмотря на освобождение от исламистов многих районов Ирака, «пик насилия наблюдается в других — только на этой неделе в Багдаде произошло три взрыва».

«(Война) не только убивает и калечит детей, она разрушает школы, больницы, дома и дороги, оно разрушает социальную инфраструктуру и культуру», — заключил Хокинс.

Напомним, группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватила ряд районов Ирака и объявила о создании на них «халифата» в 2014 году. Только в 2017 году правительство Ирака одержало ряд крупных побед и вытеснило исламистов из большей части районов страны.