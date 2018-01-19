Тула, 19 января, 2018, 17:34 — ИА Регнум. Эпидемии менингита в Тульской области нет. Об этом журналистам заявил 19 января главный санитарный врач региона Александр Ломовцев в ходе посещения вновь открывшегося инфекционного отделения горбольницы №11.

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«Страха не должно быть, эпидемии нет», — заявил Ломовцев, подчеркнув, что менингит дальше, чем на один метр не распространяется.

«От инфекционных заболеваний в области умирает до 300 человек. Что нужно знать? Глобальной системы профилактики не существует. Привиться можно в негосударственных учреждениях, если вы опасаетесь, там есть эта вакцина. Нужно одевать маски в общественных местах, где большое скопление людей», — цитируют Ломовцева «Тульские новости».

Министр здравоохранения региона Андрей Третьяков также поспешил успокоить СМИ: по его словам, показатели заболеваемости менингитом по Тульской области в два раза меньше, чем в среднем по России.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Туле скончалась сотрудница call-центра оператора сотовой связи. Она почувствовала себя плохо еще 8 января, но вышла на работу с температурой, а вечером ситуация обострилась. Девушка была госпитализирована, впала в кому.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что под наблюдением медиков сейчас находятся 149 человек, которые контактировали с больной девушкой. Пока новых случаев заболевания не зарегистрировано. В Роспотребнадзоре утверждают, что никакой опасности сейчас нет.

Тем не менее, в ведомстве напомнили об основных мерах профилактики против заболевания: частое проветривание и влажная уборка помещений; при возможности использование бактерицидных облучателей, с целью обеззараживания воздуха помещений; использование масок при посещении мест массового скопления людей, в условиях тесного контакта людей в замкнутых пространства (в транспорте); ограничение контактов с лицами, у которых с явные симптомы заболевания; соблюдение мер личной гигиены; закаливание, здоровый образ жизни, т.к. лишь в 10−15% случаев попадание менингококка на слизистую оболочку носа и глотки приводит к развитию воспаления.