Челябинск, 19 января, 2018, 17:33 — ИА Регнум. В Челябинске вынесен приговор четырем угонщикам автомобилей. Как сообщает прокуратура Челябинской области, в суде выяснилось, что члены банды покупали у южноуральцев технически неисправные автомобили со всеми документами, а затем подыскивали для кражи похожие на них машины. В гараже меняли у автомобилей идентификационные номера, перекрашивали, сбивали номера двигателей, а затем продавали краденый транспорт.

В тюрьме

Всего было совершено 13 краж, автовладельцам причинён ущерб свыше 2,5 миллиона рублей.

Суд назначил автоугонщикам наказание в колониях строго и общего режима, где проведут от 7 до 7,5 лет. Семь автомобилей были возвращены владельцам, иски еще шести потерпевших на общую сумму свыше миллиона рублей суд удовлетворил в полном объеме.