Киев, 19 января, 2018, 17:11 — ИА Регнум. В восьми областях Украины без электроснабжения остался 741 населённый пункт. Об этом сегодня, 19 января, сообщает пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет электричества

Сообщается, что перебои с электроснабжением вызваны негативными погодными условиями. Наиболее сложная ситуация сложилась в Одесской области, там без электроснабжения остаются 501 населенный пункт.

Для восстановления повреждённых линий электропередач задействованы 150 аварийных бригад, в составе которых находятся 197 единиц техники и 531 человек.

Прогнозы синоптиков неутешительны — в ближайшие два дня на территории Украины ожидается усиление ветра, метель и многочисленные снежные заносы.