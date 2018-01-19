Смоленск, 19 января, 2018, 17:01 — ИА Регнум. Около 60 сотрудников УГИБДД Смоленской области попадут под сокращение. Цифры озвучил 19 января на коллегии УМВД РФ по Смоленской области генерал-майор Василий Салютин.

На выход

При этом, по словам Салютина, тем сотрудникам, которые попадут под сокращение, предложат работу в других подразделениях регионального управления МВД — вакантными на данный момент являются 184 должности.

«Я хочу организовать работу по правовому консультированию сотрудников с предоставлением всех социальных гарантий, а также принятию мер по максимальному трудоустройству сокращаемых на вакантные должности других подразделений ОВД», — цитирует Салютина «Рабочий Путь».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о сокращении штатной численности ГИБДД в общей сложности на10 тыс. человек — «для оптимизации процесса контрольно-надзорной деятельности, а также для упрощения процедур по обеспечению безопасности дорожного движения».

Число сокращенных сотрудников ГИБДД в регионах разное — например, в Татарии под увольнения попадут около 200 человек, в Белгородской области — около 80.