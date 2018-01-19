Курган, 19 января, 2018, 16:53 — ИА Регнум. В Кургане пожилая женщина пациентка умерла в поликлинике, в очереди на прием к врачу. Полиция проводит проверку инцидента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Трагедия произошла вечером 17 января в поликлинике №2 столицы Зауралья. По словам очевидцев, 80-летняя пенсионерка жаловалась на боль в сердце. На данный момент полиция проводит проверку обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Курганской области. На сегодня известно лишь, что смерть пожилой женщины наступила по естественным причинам.

Добавим, что информация о ЧП стала широко известна после обращения очевидцев в СМИ. Родственники умершей в правоохранительные органы с какими-либо заявлениями не обращались, сообщают в полицейской пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, смерть в очереди на приеме к врачам — не уникальное явление. В тюменской поликлинике №13 11 января 2018 года скончался 74-летний мужчина от сердечного приступа. Он даже не дошел до кабинета доктора — умер в очереди в регистратуру. Как сообщила Ura.ru пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина, ранее пенсионер перенес два инфаркта.

В Осинской райбольнице Прикамья 14 октября 2016 года умер 64-летний мужчина, которого доставили в поликлинику на «скорой». Вместо экстренного приема его отправили в рентген-кабинет. После полуторачасового ожидания пенсионер скончался.