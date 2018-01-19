Кондрово, Калужская область, 19 января, 2018, 16:56 — ИА Регнум. Власти калужского Кондрово безуспешно пытаются убедить жителей в необходимости реконструкции и продолжения эксплуатации местного мусорного полигона. Как сообщается в группе «Кондрово ИНФО» в социальной сети, на общественных слушаниях кондровчане высказались против восстановления и увеличения площади полигона. Тем временем у местных чиновников — далеко идущие планы на объект.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работы по рекультивации полигона ТБО

Слушания прошли в накаленной атмосфере. По словам жителей Дзержинского района, обилие предприятий, пренебрегающих безопасностью окружающей среды, серьёзно отражается на здоровье детей и взрослых. Они выступают против существования полигона.

Присутствовавшие на мероприятии представители компании ООО «РИТЦ», которая занималась созданием проекта реконструкции полигона, и чиновники, в свою очередь, заявляют, что объект находится на установленном законом расстоянии от ближайших жилых домов и увеличение его площади проектом не предусмотрено. Однако проектировщики согласились, что для заявленных объёмов отходов территория маловата, именно поэтому мусор будут плотнее утрамбовывать.

Основным аргументом в защиту полигона является то, что этот объект существует в Дзержинском районе ещё с 90-х годов XX века. Но жители считают, что и тогда не было законных оснований для его создания, и просят прокуратуру проверить законность того решения.

В итоге общественных слушаний, которые протоколировались в соответствии с законодательством, жители высказались против проекта реконструкции, так как представленные в нём сведения и расчёты не соответствуют действительности и нарушают природоохранное законодательство. Если же собственник полигона ООО «Авангард» не откажется от реализации проекта, жители готовы инициировать проведение референдума с целью закрытия полигона ТКО в Полотняно-Заводском карьере. В случае, если местные власти не смогут принять должные меры, жители готовы обратиться к президенту России.

Тем временем власти Калужской области готовы принять мусор из Московского региона для переработки. Для этого калужские чиновники хотят создать новые мощности, а также загрузить существующие в области мусоросортировочные предприятия. Ранее власти Подмосковья заявили о серьёзных проблемах в области обращения с отходами. В частности, это связано с закрытием 24 подмосковных мусорных полигонов из 39.

«Свалки старого типа нам не нужны. А новые высокотехнологичные перерабатывающие комплексы с сортировкой отходов мы готовы разместить. Ничего в этом страшного нет. В центре Вены, например, стоит мусороперерабатывающий завод. Он стал визитной карточкой города, и никто из жителей не возражает», — ранее заявил «РИА Новости» губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Артамонов отметил, что в области построены три мусоросортировочных завода, но они пока не полностью загружены. Тем не менее планируется построить ещё один мусоросортировочный комплекс. По словам губернатора, это необходимо для того, чтобы уменьшить «транспортное плечо». Сейчас путь мусора слишком длинен, что напрямую влияет на тарифы.

По данным сетевого издания «Калужские новости», после закрытия полигона ТБО в деревне Ждамирово твёрдые коммунальные отходы, образующиеся на территории Калуги, размещают на полигоне «Калужского завода по производству альтернативного топлива» в поселке Полотняный Завод. 22% собранных отходов перерабатывается, а остальные 78% вывозятся для утилизации на полигоне.

Всего на территории Калужской области расположен 31 полигон, в том числе четыре промышленных. В государственный реестр объектов размещения отходов включены 17. Основная обработка ведется на мусоросортировочных комплексах в Обнинске, Сухиничах и на калужском заводе по производству альтернативного топлива.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, около 5 млн тонн отходов производства и потребления ежегодно образуется на территории Калужской области. Вопрос утилизации ТКО (твердых коммунальных отходов) в регионе сегодня стоит достаточно остро и напрямую связан с проблемами экологии. Неудовлетворительная организация сбора и вывоза отходов приводит к росту количества несанкционированных свалок и захламлению территории бесхозными отходами. Размещаемые, как правило, в оврагах несанкционированные свалки имеют прямую связь с водоёмами, загрязняют атмосферный воздух, почву.

Наихудшая ситуация с ТКО сложилась в Калуге и в Дзержинском районе, где собирается больше всего мусора, а основные полномочия в сфере обращения с отходами переходят с муниципального на региональный уровень.

«Мы обязаны выполнить требования Федерального закона «Об отходах производства и потребления» и организовать соответствующую работу на областном уровне. Здесь крайне важно чётко опираться на этот закон и на мнение специалистов, в том числе рабочих групп и общественного совета по вопросам охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Только они могут дать обоснованное экспертное заключение и сказать, где полигоны ТКО могут размещаться, а где нет. Самое главное — не ухудшать условия проживания населения», — заявлял ещё в октябре 2016 года Анатолий Артамонов.

Ранее жители поселка Детчино и других муниципальных образований Калужского региона собрали около 2 тыс. подписей под обращением к президенту РФ Владимиру Путину, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и к областному руководству с просьбой не допустить строительства угрожающего местной экологии специфического предприятия.