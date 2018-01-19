Минск, 19 января, 2018, 17:06 — ИА Регнум. Сегодня, 19 января, судья в Минском городском суде снова отказал Юрию Павловцу, одному из трёх обвиняемых белорусских публицистов по делу о разжигании розни, автору ИА REGNUM, в изменении меры пресечения.

За колючей проволокой

На сегодняшнем судебном заседании Юрий Павловец выступил с несколькими ходатайствами: о вызове в суд как свидетеля эксперта профессора кафедры социологии БГУ Дмитрия Безнюка; об изменении меры пресечения; о назначении дополнительной экспертизы текстов.

По поводу первого ходатайства Павловец отметил, что хочет, чтобы специалист как государственный деятель высказался по поводу направленности материалов подсудимого.

Публицист также обратил внимание на то, что в экспертизе статьи всех трёх авторов оцениваются вместе, в результате чего одни фразы приписываются одному автору, другому — другие. К тому же в семи независимых экспертизах по текстам Павловца указывается, что в материалах критикуется действующая власть, следовательно, говорить о разжигании межнациональной розни нельзя. В этом случае требуется назначение новой экспертизы по текстам Павловца.

По поводу изменения в отношении себя меры пресечения Павловец заявил, что опасности для государства и обществе не несет.

Прокурор опротестовал ходатайство о вызове в суд Безнюка. Судья Игорь Любовицкий уже отказал в удовлетворении прошения подсудимого о вызове на допрос социолога, поскольку не усмотрел в этом необходимости. Отказал судья и в проведении дополнительной экспертизы.

Что касается изменения меры пресечения, то против этого судья тоже против, так как судебное следствие еще продолжается. Защита Павловца Кристина Марчук обратила внимание на то, что ни в возбуждении в отношении Павловца уголовного дела, ни в заключении публициста под стражу не было никаких реальных причин.

Напомним, что об изменении меры пресечения защита публицистов ранее ходатайствовала не раз. В том числе в последний раз это было перед празднованием Нового года, ведь обвиняемые провели в СИЗО уже больше года. Однако в предыдущие разы судья в удовлетворении ходатайства отказывал. При этом интересно, что ранее, как отмечала адвокат Павловца, в материалах дела даже не указывалось, что у подсудимого есть несовершеннолетний ребенок.

Задержаны Юрий Павловец, Сергей Шиптенко и Дмитрий Алимкин были в декабре 2016 года по обвинениям в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды. Следствию понадобился целый год для того, чтобы подготовить обвинение против публицистов. Павловцу и Шиптенко вменяют еще и якобы незаконное ведение предпринимательской деятельности, под чем понимается возможное получение гонораров за написание авторских материалов. ИА REGNUM с самого начало заявляло, что обвинения безосновательны, а публицисты являются в Белоруссии политическими заключенными.