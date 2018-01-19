Астана, 19 января, 2018, 16:46 — ИА Регнум. По итогам одиннадцати месяцев 2017 года в Казахстане общий объем безналичных операций по банковским картам вырос до 300,8 млрд тенге ($ 925 млн), что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период в 2016 году, сообщает 19 января аналитический портал Finprom со ссылкой на данные Национального банка республики.

Объем безналичных платежей в общей структуре оборота составляет 23,4% и 53,2% — по количеству операций. В 2016 году эти показатели составляли 14,3% и 35,9% соответственно.

В структуре безналичных платежей операции через интернет составили 47%, что в три раза больше, чем за рассматриваемый период 2016 года.

В условиях развития информационных технологий банковский сектор переходит на дистанционное обслуживание. Большинство операций интернет-банкинга приходится на переводы с одного счета на другой — 35,5% операций. Оплата услуг сотовой связи занимает 36,8% операций банков в интернете.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам десяти месяцев 2017 года в Казахстане с банковских карт было снято 8,6 трлн тенге (1,52 трлн рублей — по курсу на 12 декабря 2017 года), что на 22% большем, чем за январь-октябрь 2016 года.