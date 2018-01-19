Париж, 19 января, 2018, 16:37 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону построить мост через пролив Ла-Манш. Об этом сегодня, 19 января, сообщает Sky News со ссылкой на источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

Сообщается, что Джонсон предложил французскому президенту соединить Великобританию и Францию мостом через Ла-Манш.

«Нам нужна новая фиксированная связь между Великобританией и Францией. Сумасшествие, что между двумя крупнейшими экономиками мира есть только железнодорожная линия, когда их разделяет только 20 миль», — заявил Джонсон.

При этом утверждение о том, что Великобритания и Франция — две крупнейшие экономики мира, не совсем соответствует действительности, так как крупнейшими экономиками мира считаются Китай и США.

Телеканал утверждает, что Макрон ответил на предложение Джонсона построить мост через Ла Манш согласием.

«Я согласен, давайте сделаем это», — ответил французский президент.

Стоит отметить, что Великобритания и Франция соединены железнодорожным Евротоннелем, которые проходит под водами Ла-Манша. Строительство моста через Ла-Манш является довольно сложной с технической точки зрения задачей, так как этот канал является одним из важнейших судоходных каналов в мире.