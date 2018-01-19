Москва, 19 января, 2018, 16:29 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал исключать возможности переноса из Минска площадки для мирных переговоров между Украиной и республиками Донбасса. По его словам, первостепенное значение имеет не место переговоров, а соблюдение достигнутых на них договорённостей.

Минск

«Действительно, в данном случае место переговоров не имеет столь большого значения», — сказал Дмитрий Песков журналистам 19 января.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, значение имеет «приверженность соответствующих сторон идее безальтернативности минских договорённостей за неимением каких-либо других договорённостей, приверженность нормандскому формату».

Так же, по его словам, важно «понимание того, что всё, что происходит на востоке Украины, является внутренним конфликтом».

Напомним, ранее сегодня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне американский лидер предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска в другое место.

При этом сам Нурсултан Назарбаев отметил, что «вообще это первоначально должно было быть в Казахстане».

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