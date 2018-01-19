Рыбинск, Ярославская область, 19 января, 2018, 16:22 — ИА Регнум. Во втором по величине городе Ярославской области — Рыбинске — зреет недовольство политикой региональных властей. Рыбинцы считают, что новое руководство области «забыло» 200-тысячный город, оставив его наедине со своими проблемами. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказали сразу несколько представителей органов власти, некоторые — на условиях анонимности.

Рыбинск

Понять обиду несложно. Ярославль получил в 2017 году 600 млн на благоустройство исторического центра, более миллиарда рублей на ремонт дорог в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в 2017-м и еще больше в 2018-м, в городе построены два новых детских сада и будет построен еще один. Рыбинск не получил практически ничего.

«Я разговаривал с директором одной из спортивных школ — ему в этом году не дали деньги ни на связь, ни на опрессовку системы отопления, ни на вывоз мусора. Бюджет школы с 9 млн рублей уменьшен до 8 млн, при этом нужно увеличить минимальный размер оплаты труда. В итоге ситуация такая, что зарплата тренера приближается к зарплате уборщицы. Говорят: в бюджете денег нет, зарабатывайте сами. Но винить в этом только мэрию трудно: им обрезают финансирование из области, а им что остается? Власть на муниципальном уровне делает крайними культуру и спорт, уменьшая финансирование, считая эти сферы наименее значимыми для жизни города. Я сколько ни пишу депутатских запросов с просьбой решить какую-то проблему: сделать парковку, опилить деревья, поставить светофор, ответ один — нет денег», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы от Рыбинска Андрей Ершов.

Показательна ситуация с дорогами. В лучшие годы (в частности, при мэре Юрии Ласточкине) Рыбинск получал из бюджета области на ремонт и строительство дорог 300−400 млн рублей. В 2018-м он получит около 80 млн. Все понимают, что этих денег крайне мало даже для поддержания городских трасс в удовлетворительном состоянии. Отложено на 2019 год возможное начало строительство школы на улице Тракторной, проектно-сметная документация по ряду объектов (вроде стадиона у гимназии № 18) покрывается пылью.

Все меньше у города и «пространства для маневра». Так региональные власти забрали в свою собственность муниципальный водоканал, который теперь стал госпредприятием и обслуживает сразу несколько муниципальных районов. Депутат облдумы Евгений Ершов приводит пример: аварию с провалившимся коллектором на одной из улиц ГП «Северный водоканал» устранял месяц.

«Раньше на это уходило несколько дней. Есть тенденция к уменьшению самостоятельности местных властей. Ресурсы отбирают, переводят в свое подчинение, в итоге водоканал ремонтирует трубы в Пошехонье, а на Рыбинск времени не остается. Денежные потоки и водоканала, и «Теплоэнерго» теперь контролирует областной расчетный центр, это уменьшает пространство для маневра местной администрации. Это не только в Рыбинске, это тенденция работы с муниципальными образованиями. Очень много внимания уделяется столице, все деньги уходят в сторону центра. Я сам живу в деревне, говоришь с главой поселения — поменяй лампочки, а в ответ: «а мне денег на лампочки не дали». И у чиновников остается одно — сидеть и получать зарплату, а на лампочки денег все равно нет», — говорит депутат Ярославской областной думы от Рыбинска Евгений Ершов.

Действительно, тенденция на отмирание самостоятельности органов местного самоуправления в Ярославской области заметна. Но в Рыбинске она ощущается особенно остро. Здесь еще живы воспоминания и о советских временах, когда насыщенный военными предприятиями город снабжался лучше Ярославля, и времена работы мэра Юрия Ласточкина, при котором удавалось реализовывать различные амбициозные проекты.

На протяжении ряда лет в Ярославской областной думе существовало своего рода «рыбинское лобби» — депутаты, избранные от второго города региона, умели выбивать из областного бюджета дополнительные деньги для Рыбинска. Но к бюджету 2018 года ни одна депутатская поправка принята не была, а распределение средств правительством региона показывает, что поровну значит не то, что по-справделивости.

«При Ласточкине, когда была команда города, Рыбинск, может, получал больше, чем положено. Сейчас это не получается, быть может, потому, что нет того командного духа. Были выборы, которые разделили город (весной 2016 года на прямых выборах был избран мэр Денис Добряков, Владимир Денисов был его главным конкурентом — ИА REGNUM ), что не способствовало созданию команды», — считает депутат Ярославской областной думы от Рыбинска Владимир Денисов.

Надо сказать, что город динамику показать пытается. Проведенная в 2017 году реконструкция Красной площади признана Минстроем образцовой. Рыбинцы активно участвуют в голосовании по проекту «Решаем вместе!». Но большого оптимизма не испытывают — выделяемые суммы должного социального эффекта не произведут.

«По предварительным подсчетам город получит около 30 млн на дворы и около 20 на общественные территории, этого хватит на 1−2 парка и 10−15 дворов. Но мы помним, что в некоторые годы в Рыбинске ремонтировалось до 100 дворов. И вызывает сомнение этот принцип соревновательности — кто больше из жителей вложится в программу, тот получит благоустройство. Это несправедливо», — сказал корреспонденту ИА REGNUM один из рыбинских депутатов на условиях анонимности.

Рыбинским депутатам вторит и бывший губернатор области, ныне сенатор Анатолий Лисицын. Он связывает бюджетные проблемы с отсутствием доверия «московской» команды губернатора Дмитрия Миронова к единственному в области избранному мэру города Денису Добрякову.

«Рыбинск немножко забытый город сейчас. Ввиду отсутствия давления со стороны власти, наступательного порыва депутатов, руководства города, город находится в некотором застойном состоянии в части инвестиций, строительства дорог. Надо быть понастойчивее, но… Ведь проблема власти есть, и элемент недоверия к ярославским специалистам есть», — сказал в эфире «Эхо Москвы — Ярославль» член Совета Федерации от Ярославской области Анатолий Лисицын.

Лисицын полагает, что «москвичам» нужно быть лояльнее к местным кадрам, и отмечает, что положительные примеры есть — доверием команды Миронова пользуются главы Тутаевского и Угличского районов Дмитрий Юнусов и Анатолий Курицин.

Рыбинский «застой», какими бы причинами он ни был вызван, воспринимается контрастно еще и на фоне активного присутствия в городе предприятий госкорпорации «Ростех». Там регулярно бывает руководство страны, производство развивается, и тем острее ощущается отставание в социальной сфере. И по числу жителей, и по промышленному потенциалу Рыбинск сравним с рядом областных центров.

«Мы завидуем Ярославлю, но не обижаемся. Может, когда-нибудь и мы вновь будем областным центром, как это было в 1920-х годах. Сейчас мэр Денис Добряков нашел определенное взаимопонимание с председателем правительства области Дмитрием Степаненко, может, это даст свои плоды», — рассуждает депутат Евгений Ершов.

«Рыбинску надо быть активнее, искать внутренние ресурсы. Нужно отстаивать свои позиции, искать, где можно получить дотации. Сейчас уже не проходит позиция «нас обидели, поэтому — дайте!». Мы должны сами показать динамику. А этого не происходит. Долги за газ растут, это тоже бросает тень на город. Есть обещания области помочь городу с дорогами, обещано начало строительства школы на Тракторной», — говорит депутат Владимир Денисов.

«При Ласточкине город развивался, но на это развитие брались кредиты, отдавать и обслуживать которые приходится сейчас», — говорит депутат Андрей Ершов.

Во многом корни нынешнего кризиса лежат в проблемах областного «бездефицитного» бюджета и мораторием на наращивание госдолга. Затягивание поясов в любом случае происходит неравномерно, а еще более неравномерным является восприятие этого процесса: в маленьком селе и большом городе 100 рублей имеют совершенно разную ценность.

В случае с Рыбинском все это осложнено и застарелыми проблемами, и процессом притирки новой региональной и старой местной управленческой элиты. Все противоречия нужно разрешать на фоне осенних выборов в областную думу и в муниципальный совет. Игнорировать «рыбинский фактор» вряд ли возможно в силу значимости города не только для региона, но и для страны.