Астана, 19 января, 2018, 16:45 — ИА Регнум. По итогам одиннадцати месяцев 2017 года в Казахстане количество автомобилей старше 10 лет выросло на 70,4 тыс. единиц и составило 498,2 тыс., что на 16,4% больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщает 19 января аналитический портал Rankig со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

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Доля таких автомобилей среди всех машин, поставленных на учет, выросла с 62,2% до 66,4%. Всего с января по ноябрь 2017 года на учет было поставлено 719,7 тыс. автомобилей, что на 9,1% больше, чем годом ранее.

Автомобили младших трех лет стали регистрировать реже — за одиннадцать месяцев 2017 года было поставлено на учет 65,6 тыс. машин, что на 23% меньше, чем в январе-ноябре 2016 года.

По состоянию на 1 декабря 2017 года в Казахстане на учете стояло 3,9 млн автомобилей, что на 0,1% больше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2017 года в Казахстане было зарегистрировано на 1,8% больше автомобилей, чем в 2016 году. Доля поддержанных автомобилей выросла до 84,9%.