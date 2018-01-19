Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 19 января, 2018, 16:16 — ИА Регнум. В аэропорту Нового Уренгоя задерживается вылет рейсов в Тюмень, Москву, Екатеринбург, Новосибирск, Сабетту и Салехард. Причина — внезапно ударившие 40-градусные морозы и плохая видимость, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Самолёт

Пресс-служба аэропорта предлагает пассажирам и встречающим мониторить время отлета по объявлениям и табло непосредственно в аэропорту, и онлайн-табло на сайте аэровокзала.

Аналогичная ситуация сложилась с утра в аэропортах города Надыма и столицы Ямала Салехарда. На данный момент онлайн табло авиапредприятий показывает, что задержанные ранее рейсы отправлены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, слухи о наступлении в ЯНАО 80-градусных морозов были сильно, двукратно преувеличены. На данный момент градусник аэропорта в Надыме показывает 40 градусов мороза. По данным Росгидромета на Ямале потеплеет до минус 24 лишь к 28 января.