Пермь, 19 января, 2018, 16:03 — ИА Регнум. В Перми медики отмечают значительные изменения в состоянии здоровья раненной учительницы начальных классов школы № 127 Наталья Шагулиной. Сегодня, 19 января, педагога перевели из реанимации городской клинической больнице №4 в отделение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM краевом минздраве и добавили, что состояние учительницы стабильное.

Минобороны России Капельница

На поправку идут и младшеклассники. 19 января один ребёнок направлен на амбулаторное лечение, один продолжает лечение на дневном стационаре.

На лечение в круглосуточном стационаре остаются шесть детей. Планируется, что часть детей начнут выписывать 22 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января во время вооружённого нападения в школе № 127 Перми ранения получили девять детей в возрасте 10−11 лет и педагог четвёртого класса. С травмами также были госпитализированы двое подростков, которые совершили налёт.

По данным СМИ, дети рассказывали родителям, что педагог отталкивала нападающих подростков от детей, и держала дверь, пока из класса не выбежал последний ученик, тем самым спасла жизнь младшеклассникам. Сама же получили тяжёлые травмы. В первые сутки после ЧП Наталья Шагулина перенесла две операции. Общество пристально следило за сводками о состоянии здоровья учителя, поэтому с радостью восприняло известие 16 января, что педагог пришла в сознание. Первым делом женщина поинтересовалась судьбой своих учеников.