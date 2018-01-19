Брянск, 19 января, 2018, 15:53 — ИА Регнум. Заместитель главы администрации Брянска Александр Зубов, который был задержан по делу о получении взятки от предпринимательницы, отстранен от занимаемой должности. Об этом 19 января сообщила пресс-служба администрации. В сообщении приводится официальный комментарий мэра Александра Макарова, в котором он настоятельно просить поменять место работы всех тех, кто чувствует, что не может противостоять соблазнам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Копилка

Спешить с выводами о виновности своего подчиненного мэр Брянска не стал, заявив, что оценку предстоит дать правоохранительным органам. Кроме того, сейчас в администрации началось служебное расследование.

«Наряду с этим отмечу, что Александр Зубов руководил, в том числе, одним из важных направлений деятельности городской администрации — наведением законодательного порядка в сфере торговли, рекламного бизнеса. За последний год результативность этой работы была очевидной и значительной. Настолько значительной, что привела к серьёзной конфронтации со стороны отдельных представителей бизнеса, которые отказываются работать в правовом поле», — цитирует пресс-служба главу администрации города.

Также Александр Макаров считает, что взятки могли стать орудием в войне за интересы недобросовестных предпринимателей.

«Полагаю, что взятки предлагались не единожды и не единственному сотруднику администрации. Повесить на себя клеймо взяточника или остаться с честью перед законом, перед окружающими людьми — это выбор чиновника, который определяет его профпригодность для работы в органах государственной власти», — сказал градоначальник, отметив, что «маховик антикоррупционной чистки запущен».

ИА REGNUM напоминает, что замглавы Брянска был задержан 17 января.

Следователи считают, что чиновник получил 60 тысяч рублей за покровительство владельцу незаконно размещённых на территории города рекламных конструкций. За эти деньги чиновник якобы обещал не демонтировать баннеры.

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18 января стало известно, что задержаны также посредник и предпринимательница, которая пыталась с помощью денег решить свои проблемы.

Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Брянской области, в отношении них возбуждены дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки) и ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).