Москва, 19 января, 2018, 16:00 — ИА Регнум. Российскими дилерами компании в 2017 году реализовано 7 тыс. автомобилей Volvo, что превышает аналогичные показатели прошлого года на 25,5%, сообщает пресс-служба Volvo Car Russia.

Эмблема Volvo

Представители Volvo приводят рейтинг предпочтений российских покупателей. Так, лидером продаж стала марка среднего кроссовера ХС60 первого поколения. Дилерам удалось реализовать 2535 машин этой модели.

Ограниченная партия новейшей модификации ХС60 в богатой комплектации First Edition, была реализована в количестве 118 единиц.

Устойчивый спрос находит ещё одна популярная модель — это полноразмерный кроссовер XC90. По итогам года дилеры продали 2414 таких автомобилей. Ещё один рекордсмен — вседорожник V90 Cross Country смог найти 722 покупателей, несмотря на то, что его продажи в России стартовали только весной 2017 года.

Новая модель 2017 года — бизнес-седан S90, поставлялся в Россию также ограниченной партией и был распродан в количестве 290 единиц. Аналитики предсказывают этой модели существенную долю рынка в 2018 году.

Также, нельзя не отметить впечатляющий рост продаж самого бюджетного в семействе Volvo компактного кроссовера V40 Cross Country. Его продажи за 12 месяцев выросли в 3,2 раза и составили в абсолютном значении 607 машин.

«Трансформация бренда Volvo и активное обновление модельного ряда позитивно воспринимаются нашей целевой аудиторией, — сказал президент Volvo Car Russia Майкл Мальмстен.

В России продажи моделей всех линеек Volvo, оснащённых дизельными двигателями, составляют 63% от общего числа проданных автомобилей. Только одна треть покупателей Volvo выбрала комплектации с бензиновыми двигателями.