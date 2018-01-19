Киев, 19 января, 2018, 15:38 — ИА Регнум. На 9,2% сократилась добыча нефти крупнейшей нефтедобывающей компании Украины «Укрнафта» в 2017 году, сообщает 19 января пресс-служба компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Согласно сообщению, компания снизила как добычу нефти, так и природного газа (на 14,8%). В результате в 2017 году «Укрнафта» добыла 1,379 млн тонн нефти и 1,108 млрд кубометров голубого топлива. Также компания сократила производство сжиженного газа на 13,4% — до 116 тыс. тонн.

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Отмечается, что ключевой проблемой для компании в 2017 году стало слишком медленная выдача спецразрешений от правительства на разработку месторождений.

«Если бы спецразрешения были продлены вовремя, уровень добычи нефти, конденсата и газа остался бы стабильным на протяжении года», — сообщает пресс-служба.

Напомним, в 2017 году Украина сократила добычу угля на 15,5%. В итоге было добыто 39,8 млн тонн угля. Также снизилось и потребление твердого топлива на 18,2% по сравнению с 2016 годом.

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