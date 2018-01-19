Калуга, 19 января, 2018, 15:35 — ИА Регнум. В праздничных мероприятиях, посвящённых празднованию Крещения Господня, приняли участие 14,5 тыс. жителей Калужской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-служба УМВД России по Калужской области 19 января.

40.mchs.gov.ru Купание в Крещенской купели

В ночь с 18 на 19 января в регионе прошло 62 мероприятия, приуроченных к православному празднику. Для обеспечения общественного порядка в местах купаний и массового скопления людей было задействовано 226 сотрудников органов внутренних дел и спасатели МЧС. Чрезвычайных происшествий не зафиксировано.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, к православному празднику Крещения Господня, в Калужском регионе подготовят 47 мест для купания.