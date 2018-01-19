Киев, 19 января, 2018, 15:16 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко предложил на пост главы Национального банка первого замглавы НБУ Якова Смолия. Его назначение должны одобрить депутаты парламента, но сначала раде предстоит поддержать представление президента на увольнение действующего главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Мечты. Петр Порошенко

Эксперты и политики скептически оценивают смену Гонтаревой на Смолия и не прогнозируют повышение эффективности работы регулятора.

Так, директор Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук считает, что Порошенко пытается обмануть Международный валютный фонд (МВФ), предлагая на должность главы НБУ «подконтрольного себе человека».

«Порошенко внес в раду проект постановления об увольнении Гонтаревой с должности главы НБУ и назначение на ее место нынешнего и.о. Смолия. Что это значит? С одной стороны, Порошенко выполняет требование МВФ об увольнении Гонтаревой, без которого не будет новых траншей. С другой — Порошенко вновь ставит главой НБУ подконтрольного себе человека. И продолжает лично контролировать Нацбанк. А значит — пытается обмануть МВФ, который требовал независимого человека. Теперь посмотрим: «проглотит» ли МВФ эту аферу Порошенко? Там всё же сидят не простые украинцы, готовые смириться с любым обманом власти», — написал Корнейчук на своей странице в Фейсбуке.

Кроме того, журналист Александр Дубинский считает, что фактически руководить НБУ будет не Смолий, а замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова.

«Порошенко решил назначить главой Нацбанка дедушку Смолия. Что означает, — управлять Нацбанком будет Екатерина Рожкова. По рассказам сотрудников НБУ, Смолий при ней выполняет чисто презентационные функции. И не позволяет себе лезть далее дозволенных границ — а именно «пилить» на ИТ, вопросах безопасности и обмене валют», — написал Дубинский в своем телеграмм-канале.

По его словам, «воровская репутация Рожковой и ворох уголовных дел — лучший залог послушного исполнения поставленных задач».

«Которые, напомню, — как и при Гонтаревой — неизменны: присвоение в интересах Порошенко активов банков и вкладчиков, заработок на курсе и гособлигациях», — добавил Дубинский.

В свою очередь, 19 января замглавы комитета рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Михаил Довбенко заявил, что парламент рассмотри вопрос о назначении нового главу НБУ в начале февраля.

«Наш профильный комитет обязательно рассмотрит на своем заседании вопрос представления президентом Якова Смолия как кандидата на пост главы НБУ. Согласно регламенту, именно наш комитет должен подготовить проект постановления о его назначении. После нашего заседания состоятся встречи Смолия со всеми депутатскими фракциями и группами. И мне сегодня сложно сказать точно: будут голоса «за» или не будут. Только после дискуссий с фракциями и группами, станет ясно: есть ли поддержка в зале у Смолия», — сказал Довбенко, передает «Обозреватель».

При этом глава комитета рады по вопросам промышленной политики, депутат от фракции «Радикальной партии» Виктор Галасюк призвал изменить принципы работы НБУ.

«То, что сейчас делает Нацбанк, недопустимо. Они сконцентрировались превалирующе и даже исключительно на борьбе с инфляцией. Вместо того, чтобы способствовать экономическому росту. Мы… подготовили проект изменений в конституцию в части определения целей деятельности Нацбанка. Чтобы наш регулятор, как и федеральная резервная система США, не только занимался финансовой стабильностью, но и выполнял три другие важные функции: обеспечение экономического роста, взвешенного уровня ставок, в том числе кредитных, и действия, направленные на борьбу с безработицей», — пояснил Галасюк.

Напомним, в апреле 2017 года Гонтарева объявила о своей отставке с поста главы НБУ. Еще в конце лета 2017 года она ушла в неоплачиваемый отпуск. Позже в СМИ появилась информация, что пост главы НБУ займет глава правления Райффайзен Банк Владимир Лавренчук или Смолий.