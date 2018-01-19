Симферополь, 19 января, 2018, 15:04 — ИА Регнум. В Крыму военные учатся применять зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны РФ 19 января, в учениях по развёртыванию пусковых установок на необорудованных позициях принял участие личный состав зенитного ракетного полка из состава соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Function.mil.ru ЗРК С-400 «Триумф»

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Зенитчики совершили марш-бросок в новый позиционный район с одновременным пополнением боезапаса. Затем уже на месте личный состав расчётов произвёл инженерное оборудование и маскировку боевой позиции. Техника была приведена в боевое положение, а средства ЗРК сориентированы на местности.

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Песков: Размещение С-400 в Крыму не угроза, а обеспечение безопасности

«Расчёты выполнили поиск и захват контрольной цели, в роли которой выступил беспилотник», — уточнили в Минобороны РФ, добавив, что это было сделано в целях проверки точности топопривязки.

Учение продлились три дня.

Как сообщал ИА REGNUM, на систему С-400 «Триумф» зенитный ракетный полк в Крыму был полностью перевооружен в конце 2017 года. Личный состав полка прошёл переобучение, а в августе проводились стыковочные стрельбы.

По сообщению пресс-службы Южного военного округа, на данный момент система противовоздушной обороны Республики Крым полностью интегрирована в систему ПВО РФ.

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"Во избежание случайностей»: СМИ сообщили о втором дивизионе С-400 в Крыму

В январе 2018 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что размещение второго дивизиона комплекса С-400 в Крыму не должно восприниматься в качестве «угрозы кому-либо». По его словам, это делается исключительно в целях обеспечения собственной безопасности. На это «у российской стороны есть полное суверенное право».

Зенитная ракетная система С-400 «Триумф» предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, а также наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 км, поражает цели на высоте до 30 км.