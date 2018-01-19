Москва, 19 января, 2018, 14:58 — ИА Регнум. Инициатива Назарбаева по переносу Минска-2 в столицу Казахстана является весьма недружественным шагом казахского лидера по отношению к своему белорусскому коллеге. Так прокомментировал шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик слова президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о том, что «Минск-1» застопорился, и было бы неплохо начать переговоры с чистого листа уже в Казахстане.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

«Во-первых, Минск-1 давно почил в бозе. И уже больше двух лет действует формат Минск-2. Во-вторых, если рада принимает то, что она принимает, а именно закон о реинтеграции Донбасса, то можно проводить переговоры хоть на Луне — они ни к чему не приведут.

В-третьих, непонятно, зачем понадобилось такому уважаемому политику, как нынешний президент Казахстана, заигрывать с украинскими радикалами, которые требуют от Порошенко переноса переговорной площадки из Минска.

И, в четвертых, тем более непонятно, как увязывается это предложение Назарбаева с его дружескими отношениями с белорусским президентом Александром Лукашенко. Отобрать лавры миротворца — это выглядит очень не по-товарищески», — считает политолог.

По мнению эксперта, данные заявления Назарбаева можно было бы не воспринимать всерьез — чего не скажешь, чтобы уважить дорогого хозяина, однако дело в том, что 22 млрд долларов Нацрезерва Казахстана арестованы, и вопрос их возвращения стоит очень остро. Достаточно вспомнить, что отобранные у Ливии Западом 220 млрд долларов до сих пор стране так и не вернули. «Поэтому, думаю, истинную цену освобождения казахстанских авуаров, если оно все-таки произойдет, мы узнаем позже», — отметил аналитик.

ИА REGNUM напоминает, что обсуждение переноса переговоров по Донбассу из Минска в другое место состоялось между американским президентом Дональдом Трампом и его коллегой Нурсултаном Назарбаевым во время визита казахского лидера в Вашингтон. Об этом Назарбаев сообщил журналистам по итогам заседания Совета Безопасности ООН.

Назарбаев рассказал, что в ходе переговоров с Трампом американский лидер усомнился в целесообразности проведения новых переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе на прежней площадке. «Мы говорили о том, что «Минск-1» застопорился, в тупике, нужен «Минск-2», — пояснил Назарбаев.

Идею переноса переговоров из Минска, как сказал Назарбаев, предложил Трамп. «Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане», — сообщил Назарбаев. Он подчеркнул, что, по его оценке, Минские договоренности бесперспективны. «Сейчас миротворцев надо вводить в Донбасс и Луганск, чтобы они определили границу», — сказал Назарбаев.