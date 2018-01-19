Калуга, 19 января, 2018, 14:42 — ИА Регнум. Сегодня, 19 января, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов принял участие в оперативном совещании УМВД России.

Пресс-служба Городской думы Калуги Оперативное совещание УМВД России по городу Калуге 19.01.2018

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, об оперативно-служебной деятельности доложил временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по городу Калуге Евгений Цепа. В 2017 году личный состав управления принимал непосредственное участие в проведении 85 федеральных, областных и местных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на профилактику, пресечение и раскрытие преступлений, таких как «Нетрезвый водитель», «Безопасный дом», «Рецидив-надзор», «Розыск».

В ходе совещания были затронуты вопросы профилактики преступлений, совершаемых в состоянии опьянения, а также лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности. Обсуждались также причины роста группой преступности, в том числе среди несовершеннолетних.

Александр Иванов поблагодарил сотрудников калужской полиции за успешную работу по обеспечению безопасности и правопорядка на территории города и в ходе проведения общественно-политических мероприятий.

«УМВД России по городу Калуге в 2017 году успешно выполнило поставленные задачи, — подчеркнул он. — В этом году одной из наиболее важных задач будет обеспечение общественного порядка в ходе выборов президента Российской Федерации, кроме того необходимо и дальше развивать взаимодействие полиции с территориальными общинами Калуги, это станет хорошим подспорьем в деле профилактики правонарушений, в том числе особо беспокоящих жителей города краж и мошеннических действий».

Также глава городского самоуправления затронул тему борьбы с вандализмом.

«За прошедшие годы в Калуге появилось много спортивных объектов и объектов благоустройства, — отметил Александр Иванов. — К сожалению, не все калужане бережно к ним относятся. Так, например, уличные тренажёрные комплексы нередко становятся местом распития спиртного. Необходимо активизировать работу по пресечению подобных явлений».

Отличившимся сотрудникам полиции были вручены награды.

На совещании также были подведены итоги конкурса рисунков среди детей сотрудников УМВД, Александр Иванов выразил благодарность всем участникам конкурса и пожелал членам семей сотрудников калужской полиции здоровья, терпения и взаимопонимания. Награждены были и представители калужских средств массовой информации за активное освещение деятельности правоохранительных органов.