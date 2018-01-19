Москва, 19 января, 2018, 14:30 — ИА Регнум. В России за последние 10 лет отмечается рост производства сыра и сырных продуктов. За 11 месяцев 2017 года российскими сыроделами произведено более 603 тыс. тонн сыров и сырных продуктов, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года (556 тыс. тонн), сообщили в Минсельхозе РФ.

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Основными регионами по производству сыра традиционно являются: Центральный ФО — 42% или около 178 тыс. тонн, в Приволжский ФО — около 22% или 92,6 тыс. тонн, и Сибирский ФО (16% или свыше 67 тыс. тонн).

Больше всего сыров произведено в Алтайском крае — 55,4 тыс. тонн (+13%). На втором месте оказалась Московская область — 45,7 тыс. тонн (+11%), на третьем — Брянская область — 31,7 тыс. тонн (+7,5%).

В пятёрку лидеров также попали Воронежская область — 31,6 тыс. тонн (+7,5%) и Татария — 24,4 тыс. тонн (+5,75%).

В Минсельхозе заявили, что рост отечественного производства сыров обеспечил замещение сыров импортного производства.

Так, за 2013—2016 гг. импорт сыров снизился в два раза и составил по итогам 2016 года менее 222 тыс. тонн.

За 11 месяцев импортировано 202,7 тыс. тонн сыра, что на 2,5 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2016 года (204,2 тыс. тонн).

Отмечается, что рост производства сыра связан с реализацией стратегических инициатив государства по импортозамещению и насыщению российского рынка отечественными товарами.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году производство сыра в Московской области вырастет до 55 тысяч тонн. Это на 10% больше, чем ожидалось в 2017 году. Глава сельского хозяйства Подмосковья отметил, что количество сыроваров ежегодно увеличивается, на сегодняшний день их порядка 50.

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