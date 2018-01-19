Ярославль, 19 января, 2018, 14:20 — ИА Регнум. Кредиторская задолженность бюджета Ярославской области за 2017 год составила 1,9 млрд рублей. Об этом на заседании областной думы 19 января рассказала заместитель директора регионального департамента финансов Тамара Гаврилова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская областная дума

В течение прошлого года власти Ярославской области не смогли рассчитаться за купленные учебники, льготные лекарства, субсидии на выравнивание тарифов в сфере ЖКХ, субсидии предприятиям агропромышленного комплекса, в том числе за ввод в оборот земель сельхозназначения.

Кредиторская задолженность традиционно возникает как у областного, так и местных бюджетов все последние годы, и гасится в первом полугодии следующего года. Решить проблему было призвано принятие бездефицитного бюджета на 2017 год, однако соблюсти баланс доходов и расходов в полной мере правительству Ярославской области пока не удалось.