Улан-Удэ, 19 января, 2018, 16:25 — ИА Регнум. Роскомнадзор сегодня, 19 января, начнет блокировать группы в социальных сетях, призывающие к насилию в школах с применением холодного оружия. Об этом заявил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.

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«Мы договорились с Роскомнадзором, такие группы будут заблокированы», — цитирует «Интерфакс» слова Волина.

Он отметил, что группы, призывающие к резне в школах, попадают и под призывы к терроризму, и под экстремизм, так как пропагандируют массовое антисоциальное поведение и провоцируют школьников на самоубийство. При этом Волин добавил, что количество таких групп невелико.

Сейчас совместно с администрациями социальных сетей ведется мониторинг сети. Группы, призывающие к насилию, заблокируют по аналогии с «Синим китом».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также высказался по поводу инцидентов в школах с интернетом. Он отметил, что не может давать каких-либо конкретных комментариев, пока ведутся следственные действия, однако подчеркнул, что свобода интернета должна быть сохранена.

«Интернет несет очень много добра. Но нельзя закрывать глаза на то, что интернет несет и зло, которое в том числе иногда в нашей жизни проявляется столь уродливым и трагическим образом», — сказал журналистам Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, член Совета Федерации Елена Мизулина заявила, что нападения на школы в Перми и Улан-Удэ могут быть целенаправленной акцией, организованной через группы в социальных сетях.

«В соцсетях есть группы, которые целенаправленно вызывают у подростков ненависть к школе и вообще к учебе, наблюдал такие у младшей дочери во «Вконтакте». С дочерью на этот счет поговорил, но за всем не уследишь», — прокомментировал запись Мизулиной в Twitter Сергей Ш.

Однако не все пользователи согласны с тем, что причину такого поведения школьников нужно искать в Интернете. Некоторые из них считают, что многие аспекты реальной жизни оказывают куда большее влияние на подростков.

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«Может быть, не альтернативную реальность винить, а обычную? Низкую зарплату учителей, устаревшую систему образования, буллинг, безразличие родителей? Не? Ветряные мельницы, конечно, весело и легко бороть, но проблему это не решит», — пишет в Twitter Александр Д.

Другие пользователи отмечают, что группы, пропагандирующие насилие, нужно было блокировать намного раньше, ведь сейчас они уже смогли оказать влияние на некоторых школьников.

«Нужно любые сайты, пропагандирующие любые виды насилия, блокировать, причем моментально, а не «пока гром не грянет», — пишет пользователь Рождённая в СССР.

«А до этого куда смотрели? Пока гром не грянет, мужик не перекрестится? Поздняк метаться? Психику детей, воспитанных на насилии и крови, которая льётся с экранов российского ТВ и интернета, запретами не исправить», — считает Сергей З.

Напомним, утром 19 января в одной из школ Улан-Удэ девятиклассник напал на учительницу и учеников седьмого класса, а затем поджёг учебное помещение. По данным Следственного комитета РФ, в результате инцидента пострадали пятеро человек. Нападавшего задержали и госпитализировали после попытки суицида.

Ранее, 15 января, в Перми двое старшеклассников напали на учителя и учеников и нанесли им ранения. Очевидцы отмечают, что они стремились наносить смертельные удары. В результате пострадали 15 человек. Перед нападением подростки договорились, что не выйдут из школы живыми, однако после того, как нанесли друг другу по одному ранению, передумали. Нападавших задержали, один из них находится в больнице.