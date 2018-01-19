Ярославль, 19 января, 2018, 14:14 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Сергей Шмелев, которого 19 января на общегородском совещании требовал найти мэр Ярославля, никуда не пропадал, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сайт областной Думы Сергей Шмелев

Напомним, мэр Ярославля Владимир Слепцов остался недоволен уборкой Дзержинского района, которой по договору субподряда занимается организация «СК Автотранс». К ней имеет непосредственное отношение депутат областной думы Сергей Шмелев.

Не увидев Шмелева в зале заседаний, мэр Ярославля поинтересовался причиной его отсутствия. Получив ответ от подчиненных, что депутат не берет трубку и вообще якобы находится не в городе, градоначальник потребовал его срочно найти и обеспечить качественную работу по уборке самого большого района Ярославля.

Корреспондент ИА REGNUM без особого труда дозвонился до Сергея Шмелева.

«Я никуда не пропадал. Просто меня на эти совещания мэр никогда не приглашал. Что касается невозможности до меня дозвониться — я был в больнице, но из города никуда не уезжал», — сказал Сергей Шмелев.

Напомним, депутат Ярославской областной думы Сергей Шмелев является фигурантом громкого уголовного дела. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Речь идет о строительстве канализации и ремонте дорог в Ростове. Работы по контракту вела фирма «Радострой» под руководством Шмелева, но они не были выполнены в срок и с надлежащим качеством. Строительство сетей водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации до настоящего времени не завершено, объекты в эксплуатацию не введены, а бюджету Ярославской области и бюджету Ростова причинен имущественный ущерб на сумму 10 миллионов 650 тысяч рублей.

Сергей Шмелев находится под подпиской о невыезде, в ближайшие дни его адвокаты начнут знакомиться с материалами дела.