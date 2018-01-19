Дамаск, 19 января, 2018, 14:02 — ИА Регнум. Отряды народной самообороны заявили, что вооруженные силы Турции выпустили по Африну (Сирия) порядка 70 снарядов, сообщает 19 января Reuters.

Kurdishstruggle Позиции курдских подразделений

Обстрелы начались около полуночи по местному времени и продолжались все утро. Целью турецких военных были курдские формирования.

Представители Отрядов народной самообороны заявили, что будут реагировать на подобные провокации самым жестким образом.

Напомним, обострение ситуации на сирийско-турецкой границе произошло после того, как США заявили о стремлении создать пограничные войска совместно с сирийскими курдами.

Турция, имеющая на своей территории значительное количество курдов, склонных к сепаратизму, крайне настороженно следит за любой активностью их собратьев за границей.

Вашингтон поспешил опровергнуть слухи о приграничной армии, подчеркнув, что поддержка курдам оказываться больше не будет, так как задача борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выполнена.