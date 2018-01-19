Москва, 19 января, 2018, 13:50 — ИА Регнум. Доходы местных бюджетов в РФ по состоянию на 1 декабря 2017 года исполнены в объёме 3 трлн 303,3 млрд рублей или с ростом на 5% к аналогичному периоду 2016 года. Таковы данные об исполнении местных бюджетов в Российской Федерации за январь-ноябрь 2017-го, опубликованные на сайте Министерства финансов РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Собственные доходы местных бюджетов (без учёта других безвозмездных поступлений, в том числе возвратов остатков прошлых лет) выросли на 6% и составили 2 трлн 102,8 млрд рублей.

За январь-ноябрь налоговые доходы составили 990,5 млрд рублей (30%), неналоговые — 237,7 млрд рублей (7,2%), безвозмездные поступления, в том числе межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней — 2 трлн 075,1 млрд рублей (62,8%).

Отмечается значительный рост по сравнению с аналогичным периодом 2016 года налоговых доходов по налогу, взимаемому при патентной системе налогообложения — на 39,2%, по налогу на имущество физических лиц — на 24,5%, по налогу на прибыль организаций — на11,7%, по единому сельскохозяйственному налогу — на 5,2%.

Поступления от налога на доходы физических лиц увеличились на 6,3% и составили 605,1 млрд рублей или 61,1% в объеме налоговых доходов местных бюджетов.

Бюджетам городских и сельских поселений за 11 месяцев предоставлены межбюджетные трансферты в объеме 149,1 млрд рублей (17%), бюджетам внутригородских районов и бюджетам внутригородских муниципальных образований — 4,3 млрд рублей (0,5%).

Общий объем расходов местных бюджетов по состоянию на 1 декабря 2017 года составил 3 241,9 млрд рублей, что выше на 5,6% объема расходов местных бюджетов за аналогичный период 2016 года.

Наибольший удельный вес в структуре расходов заняли расходы на образование (49%), ЖКХ (11,2%), национальную экономику (10,6%), общегосударственные вопросы (9,2%).

Произошел рост расходов на физическую культуру и спорт (на 28,8%), культуру, кинематографию и СМИ (на 12,7%), национальную экономику (на 11,3%), национальную безопасность и правоохранительную деятельность (на 11,1%).

Отмечается снижение расходов на обслуживание муниципального долга на 1,4 млрд рублей или на 5,9%.

Объем доходов местных бюджетов превысил объем расходов местных бюджетов на 61,4 млрд рублей (на 1 декабря 2016 года доходы местных бюджетов превысили расходы на 77,6 млрд рублей).

При этом в 59 субъектах РФ местные бюджеты исполнены с профицитом, который составил 77,1 млрд рублей, в 26 субъектах РФ — с дефицитом в сумме 15,7 млрд рублей.

Субъектами РФ, имеющими наибольший дефицит местных бюджетов за 11 месяцев, стали: Амурская область — 2,9 млрд рублей, Нижегородская область — 1,8 млрд рублей, Саратовская область — 1,4 млрд рублей, Тульская область — 1,4 млрд рублей, Кемеровская область — 0,9 млрд рублей.

Субъектами РФ, имеющими наибольший профицит местных бюджетов, стали: Московская область — 9,2 млрд рублей, Республика Саха (Якутия) — 5,8 млрд рублей, Ленинградская область — 4,6 млрд рублей, Свердловская область — 4,6 млрд рублей, Ростовская область — 4,3 млрд рублей.

Объем муниципального долга с января по ноябрь 2017 года уменьшился на 5,8% или на 21,1 млрд рублей и составил 343,2 млрд рублей. Муниципальный долг составил 25% от объема запланированных налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов на текущий год (1 трлн 373,3 млрд рублей).

Объем расходов бюджетов муниципальных образований на обслуживание муниципального долга составил 22,4 млрд рублей, в том числе расходы бюджетов городских округов (в том числе с внутригородским делением) — 20,2 млрд рублей; расходы бюджетов муниципальных районов — 1,9 млрд рублей; расходы бюджетов городских и сельских поселений — 0,3 млрд рублей.