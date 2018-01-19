Тверь, 19 января, 2018, 13:42 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин второй раз с начала этого года посетил Тверскую область. Как сообщало ИА REGNUM, в Крещенскую ночь, с 18 на 19 января, глава государства прибыл в монастырь Нило-Столобенская пустынь в Осташковском районе. Путин присутствовал на литургии в Богоявленском соборе, а также окунулся в озеро Селигер.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Кроме того, Владимир Путин провел рабочую встречу и с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, в том числе — участие Тверской области в федеральном приоритетном проекте по сохранению экологии реки Волги и участие Торжка и Вышнего Волочка в федеральной программе по сохранению культурного наследия. Отдельно обсуждался и вопрос реализации проекта строительства Западного моста в Твери.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин в последний раз посещал Тверскую область 10 января. Тогда он побывал на Тверском вагоностроительном заводе, где встречался с работниками предприятия.

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В ходе встречи, в частности, президент заявил о том, что мост через Волгу в Твери (возможность его строительства обсуждают вот уже несколько лет) необходим и будет построен, а проектно-сметная документация по нему будет готова уже к февралю.

Не исключено, что визит 18 января в регион — не последний в ближайшее время. 17 января, в ходе форума по вопросам развития малых городов, Владимир Путин получил приглашение посетить тверской город Старица.

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