Киев, 19 января, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Вывод о том, что судьба Украины находится в руках дегенератов, бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили сделал после того, как украинская прокуратура три недели занималась арестом принадлежащей ему недействующей банковской карты, сообщает 19 января «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Нашли у меня при обыске карту, которой я пользовался в Америке. Но когда я уехал из Америки, я этот счёт закрыл», — пояснил политик.

Дальше дело о «находке» было передано в Печерский районный суд города Киева, который вынес решение об аресте карты. По словам Саакашвили, все процедуры заняли у правоохранителей три недели.

«Дегенераты! Прокуратура три недели занималась тем, что накладывала арест на мою карту! Вы представляете, с какими неквалифицированными шарлатанами мы имеем дело, — возмутился экс-губернатор. — Вы понимаете, в чьих руках судьба страны!»

Он добавил, что подобные подходы не помешают ему вести политическую деятельность в стране. «Чтобы они ни делали, мы победим», — заключил Саакашвили.

Ранее апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляции генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) об изменении меры наказания на 26 января. Политика обвиняют в содействии преступной группировке, которая планировала государственный переворот на Украине.

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