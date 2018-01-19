Чебоксары, 19 января, 2018, 13:31 — ИА Регнум. В Чувашии продолжаются разбирательства вокруг полигона твёрдых бытовых отходов (ТБО), строительство которого идёт в Новочебоксарске в рамках концессионного соглашения. К делу подключены правоохранительные органы: управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии планирует провести дополнительную проверку, сообщил ИА REGNUM лидер чувашского отделения партии «Патриоты России», член регионального штаба ОНФ Владислав Солдатов.

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Согласно документам, проверка проводилась полицией по заявлению о «мошеннических действиях и превышении должностных полномочий руководством минприроды Чувашии при составлении и подписаний условий концессионного соглашения АО «Спецавтохозяйство» и ЗАО «Управление отходами» при реализации недвижимого и движимого имущества». В октябре 2017 года управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии было отказано в возбуждении уголовного дела «в связи с истечением процессуальных сроков, отведённых на проверку».

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В ноябре прокуратура отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и вынесла решение о возвращении материалов для дополнительной проверки.

«Установлено, что проверка проводилась не полно, решение об отказе в возбуждении уголовного дела принято преждевременно и является незаконным и необоснованным, поскольку необходимо провести дополнительные проверки и устранить недостатки», — говорится, в частности, в постановлении.

В декабре с целью исполнения «указания прокуратуры» полицией назначен ряд строительно-технических экспертиз.

«Перед прокуратурой Чувашской Республики вынесено ходатайство об отмене данного постановления об отказе и возбуждении уголовного дела и направлении материала для проведения дополнительной проверки в УЭБ и ПК МВД по Чувашской Республике», — говорится в документе.

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Проверка в настоящее время продолжается.