Вашингтон, 19 января, 2018, 12:41 — ИА Регнум. В социальной сети Instagram планируется ввести новую функцию. Об этом сообщается на портале UberGizmo

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Теперь в соцсети будет отслеживаться время последнего посещения пользователями. Благодаря этому можно будет определить, когда пользователь был в сети в последний раз.

Как следует из скриншотов, опубликованных на сайте, воспользоваться нововведением можно будет в разделе Direct, в котором пользователи обмениваются личными сообщениями.

Новая функция получила название Active At. В настоящее время проводится её тестирование.

Отмечается, что благодаря нововведению пользователям будет более удобно пользоваться приложением.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Instagram может появиться новая функция, которая позволит публиковать фото и видео только для тех друзей, которые были определены пользователем.

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