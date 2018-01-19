Ярославль, 19 января, 2018, 12:28 — ИА Регнум. Главы районов Ярославля погрузились на праздник Крещения в городские иордани, как их и призывал мэр города Владимир Слепцов. Об этом чиновники рассказали корреспонденту ИА REGNUM.

Фото страницы Любови Суровой в Facebook Проверка льда перед Крещением в Ярославле

В январе история с призывом со стороны мэра Ярославля Владимира Слепцова к своим подчиненным (главам районных администраций и заместителям мэра) погрузиться в купель приобрела всероссийскую известность, а самого Владимира Слепцова отчитал губернатор Дмитрий Миронов, сказавший, что принуждать к купанию нельзя.

«Нас никто не принуждал, я сам купаюсь четвертый год. На этот раз на Петропавловских прудах, у нас было 1100 человек, организован горячий чай. Раньше я погружался на реке Пахме, около храма, но поскольку теперь к Фрунзенскому району присоединили Красноперекопский, то погружаюсь на Перекопе, в Петропавловском парке», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM глава Фрунзенского и Красноперекопского района Андрей Удальцов.

Глава Заволжского района Андрей Мамонтов также нырял в иордань по «месту службы» — на Волге у храма Зосимы и Савватия в Тверицах. По его словам, он это делает также регулярно, и особых указаний ему не требовалось. Глава Кировского и Ленинского районов Любовь Сурова также имела опыт купаний в ледяной воде, но призыв мэра лично опробовать купель в своем районе она не исполнила.

«Я была ночью на Которосли, занималась организацией купаний, но сама буду погружаться в приходе своего духовного отца сегодня вечером», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Любовь Сурова.

Ее коллега из Дзержинского района Екатерина Мусинова купалась на Крещение впервые, как и коллеги мужчины, в самом популярном месте для купания вверенного ей района.

«Я делала это с благословения. Искупалась до того, как подошла основная масса народа. Все прошло хорошо — людей было много. Радует, что люди погружались не для селфи, а для себя, очень мало было фотографирующих», — сказала корреспонденту ИА REGNUM глава Дзержинской районной администрации Екатерина Мусинова.

Также погрузились в прорубь и ряд замов мэра Ярославля. Сам Владимир Слепцов сделал это в иордани у Толгского монастыря, фото он разместил лишь в личном аккаунте в «инстаграм». Другие чиновники не афишировали свое купание в соцсетях.