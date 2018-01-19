Москва, 19 января, 2018, 12:35 — ИА Регнум. МИД России обвинил власти США в преступном посягательстве на неприкосновенность банковских счетов посольства РФ и его работников. Об этом говорится в опубликованном 18 января на официальном сайте ведомства заявлении.

Mid.ru Здание МИД РФ

По сообщению российского внешнеполитического ведомства, 17 января информационный инструмент американских спецслужб, ресурс BuzzFeed, опубликовал банковскую информацию работников посольства РФ в США. Были опубликованы сведения о транзакциях учреждений и ряда их сотрудников.

«Очевидно, что такое не могло произойти без ведома властей этой страны», — говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.

Также сообщается, что сотрудники BuzzFeed сами рассказали, что при попытке запросить комментарии от российских дипломатов они использовали контактную информацию из их банковских анкет.

«Получить подобные данные без санкции соответствующих государственных органов США просто невозможно. Иначе говоря, посягательство на неприкосновенность счетов посольства России и его работников, обладающих дипломатическим иммунитетом, — дело рук официального Вашингтона», — говорится в заявлении.

Кроме того, подчеркивается, что многие приведенные сведения сознательно сфальсифицированы и «злонамеренно интерпретированы» в стремлении вписать их в логику кампании по обвинению России во «вмешательстве в американские выборы».

«В случае со счетами это уже не просто вопрос «фейковых новостей», а настоящее преступление, в том числе заключающееся в нарушении тайны банковской информации, разглашении персональных данных», — добавили в российском МИД.

Однако, отметили в МИД России, даже с помощью подтасовок у США не получается предъявить России ничего предосудительного, в отличие ситуации с посольствами самих США, нередко прибегающими к скрытой передаче средств разного рода оппозиционным группам «на цели дестабилизации внутриполитической обстановки».

«Вашингтон не обеспечивает надлежащие условия для функционирования дипломатических учреждений России. Давление на них продолжается и нарастает. Налицо — злостное, систематическое несоблюдение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — подчеркнуто в заявлении МИД.

В заключение российские дипломаты потребовали от властей США «вернуться к достойному поведению, возобновить ответственное и добропорядочное межгосударственное общение».

Напомним, Венская конвенция о дипломатических сношениях, принятая в апреле 1961 года, — один из основных международных договоров в области дипломатического права. Документ регламентирует основные вопросы дипправа, в том числе и дипломатического иммунитета. Конвенция подписана и ратифицирована многими странами, в том числе и США.

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