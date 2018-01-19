Киев, 19 января, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Украинский парламент поддержал законопроект № 7066 «О приватизации государственного имущества». За него проголосовали 266 народных депутатов. Принятие этого законопроекта было одним из требований Международного валютного фонда для возобновления кредитования Киева.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Приватизация

Ожидается, что новый закон значительно упростит процедуру продажи гособъектов и заменит семь нормативно-правовых актов, регулирующих приватизацию. Документ предусматривает градацию объектов государственного имущества на крупные (с активами более 8,6 млн долл.) и малые.

Первые будут продаваться с привлечением профессиональных советников, а вторые — на электронных площадках, таких как «Prozorro. Продажи». Оценщиков в процессе приватизации больше не будет, стоимость объектов будет определять рынок.

При доработке законопроекта в него внесли запрет к допуску на приватизацию покупателей из России, физическим и юридическим лицам, которые находятся под санкциями. Также не примут участия в конкурсах юрлица, данные о бенефициарных владельцах которых не раскрыты. Важным нововведением законопроекта стало усиление защиты прав инвесторов с возможностью применения международного арбитража и определение английского права договора по соглашению сторон.

По данным министерства экономического развития и торговли Украины, сегодня в госсобственности находится около 3500 предприятий, большинство из которых неприбыльные. В правительстве рассчитывают, что приватизация позволит привести в госкомпании эффективного собственника, который будет развивать производство, закупать современное оборудование и сможет выплачивать работникам высокую зарплату.

В планы по приватизации-2018 входит продажа дорогих и наиболее привлекательных для инвесторов предприятий: Центрэнерго, Турбоатома, шести энергетических компаний (Запорожье-, Николаев-, Тернополь-, Харьков-, Хмельницк‑ и Черкассыоблэнерго), Аграрного фонда, Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, трех ТЭЦ (Николаевской, Днепровской и Херсонской).

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что честная приватизация — это крепкий антикоррупционный шаг, эффективный способ привлечения инвестиций, «новые рабочие места и экономическая безопасность нашей страны».

«Самый большой сектор коррупции — государственные предприятия, которые десятилетиями использовались для коррупционных и взяточнических схем … Сегодня у нас есть два пути: либо остановить коррупцию, и мы запускаем предприятия, люди получают работу, а Украина получает продукт; или оставляем все как есть. Так как есть — это неэффективно. Правительство, парламент работали над тем, чтобы закон стал качественным. В нем есть механизмы защиты инвестиций. Он позволяет создать десятки тысяч рабочих мест в Украине, создать условия серьезного экономического роста», — сказал Гройсман, слова которого приводит пресс-служба Кабмина.

Депутат, член фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем приветствовал ограничения, введенные в отношении резидентов из России.

«Два важных и правильных момента в принятом законе про большую приватизацию государственной собственности: 1. До 1 января 2021 года покупатели объектов приватизации имеют право потребовать заключить все правовые соглашения в рамках права Англии и Уэльса. 2. Покупателями объектов государственной собственности не могут быть юридические лица, конечным бенефициарным владельцем или собственником 10 и более процентов которых являются резиденты страны, признанной Верховной радой государством-агрессором. На данный момент речь идет о Российской Федерации. По-моему, отличные пункты», — написал Найем на своей странице в Фейсбук.

Кроме того, глава офиса национального инвестиционного совета Юлия Ковалив назвала закон о приватизации настоящим прорывом, «благодаря которому на Украине открываются реальные возможности для инвестирования, усиливается защита инвесторов, а также стимулируется экономический рост».

«Теперь Украина становится гораздо более интересным местом для инвестиций… Следующим шагом должно стать начало большой приватизации и привлечение иностранных инвестиций уже в этом году», — написала Ковалив в ФБ.

В то же время депутат, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко считает, что закон о приватизации «абсолютно не отвечает экономическим реалиям» Украины.

«В условиях, когда обесценена национальная валюта, когда есть угроза финансовой дестабилизации, проводить приватизацию — это абсолютная чушь. Нельзя в условиях падения национальной валюты пытаться распродать остатки государственной собственности. Сегодня не время», — считает Бойко.

Как сообщалось, ранее Фонд государственного имущества (ФГИ) утвердил список предприятий, которые подлежат приватизации в 2018 году. В него вошло более 100 крупных госкомпаний, в частности, Сумыхимпром, Львовский завод «Автопогрузчик», «Оснастка», Криворожская теплоцентраль, Львовская угольная компания, Запорожский титано-магниевый комбинат и другие.

По словам руководителя ФГИУ Виталия Трубарова, фонд планирует выполнить план поступления от приватизации в размере 22,5 миллиарда гривен (782 млн долл).

«Это реальная сумма, которую фонд выполнит. В ближайшее время Верховная рада примет новый закон о приватизации, который не только упростит процесс приватизации и сократит сроки подготовки, но и станет понятным инвесторам. Поэтому следующий год должен стать годом большой приватизации», — сказал Трубаров.